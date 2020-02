Preto de oito mil alumnos participaron no 2019 nas actividades de formación de Correos en Pontevedra

Cartel de Correos © Correos

No ano 2019, Correos realizou diversas accións formativas que se centraron en apoiar o proceso de transformación da compañía para o desenvolvemento dos novos negocios, productos e servizos, e tamén a mellora das capacidades dos seus profesionais. Na provincia de Pontevedra, chégaronse aproximadamente ata as 40.000 horas de formación, coa participación de 7.184 alumnos. O Plan de Formación persegue a capacitación integral de todos os empleados, dentro dun modelo no que o 70% do aprendizaxe lévase a cabo no posto de traballo, o 20% en entornos colaborativos e o 10% fai referencia á formación formal.

A participación a nivel nacional nesta iniciativa foi un 17,60% superior con respecto ao ano anterior.

As diferentes áreas de aprendizaxe están divididas por escolas, que ofrecen aos alumnos e traballadores solucións de formación dependendo do ámbito no que traballan. Estas escolas son: a escola de produtos, onde se pon ao dispor dos empregados todas as solucións de formación sobre os produtos que Correos lanza ao mercado, a Rede de Oficinas, onde reforzouse a atención ao cliente. Na Rede de Distribución melloraron os índices de calidade de entregas e na Rede Loxística destacan os cursos sobre Produtos e Servizos de Correos, e Condución e Mantemento de Carretillas. Deseñouse tamén unha formación con simuladores e realidade virtual 3D dirixida a 350 persoas de Repartición e Axentes de clasificación co fin de mellorar a eficiencia, a redución do consumo enerxético e a seguridade dos traballadores.

A Escola Comercial centrou a súa formación en novos produtos e na implantación do Novo Modelo de Atención ao Cliente, contribuíndo á mellora da facturación e a captación de novos clientes. No ámbito da prevención de riscos e saúde laboral destacou a formación Xestión eficaz de EPI’ s, dirixida a responsables, por contribuír de forma directa a unha prevención efectiva que asegure a seguridade e saúde dos seus empregados.

Dentro do programa da Escola de Liderazgo, o programa '4 Pasos para Liderar' ten o obxectivo de reforzar as habilidades de comunicación do responsable en Correos. A compañía aposta pola transformación dixital e para iso capacita aos seus empregados en competencias dixitais a través do programa 'Soy Digital', que conta xa con preto 14.000 participantes.

Por último, hai que destacar que Correos asinou o primeiro convenio co Ministerio de Educación e Formación Profesional, a través do Instituto Nacional de Cualificacións Profesionais (INCUAL), para a definición e actualización das cualificacións profesionais do sector produtivo loxístico.