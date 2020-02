Intoxicado por fume o propietario dun hotel do Grove tras arder o cadro de contadores

O propietario do Hotel Atlántico do Grove sufriu unha intoxicación leve por inhalación de fume tras arder o cadro de contadores.

Foi trasladado ao centro de saúde da localidade para un recoñecemento médico.

O Servizo Municipal de Emerxencias do Grove extinguiu o lume tras ser alertado polo 112 sobre as 21 horas deste xoves do incendio neste establecemento que se atopa pechado ao público nesta época do ano.

As lapas alcanzaron unicamente ao cadro de contadores situado no exterior, con todo o fume afectou ao interior das instalacións.

Ademais de Emerxencias do Grove acudiron ao lugar do suceso efectivos de Emerxencias Sanxenxo e do parque de Bombeiros do Salnés de Ribadumia.