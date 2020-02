A.M.A. aumenta a protección aos médicos e os seus familiares, mediante a renovación do acordo coa OMC

Despois de que fai algo máis dun ano, A.M.A., a mutua dos profesionais sanitarios, e a Organización Médica Colexial (OMC) chegasen a un importante acordo ao asinar unha póliza colectiva para a protección xurídica dos profesionais médicos exercentes que fosen vítimas dunha agresión física, psíquica ou verbal, no ámbito da súa actividade profesional, este ano aumentouse dita cobertura ampliando as garantías ao falecemento ou a incapacidade permanente do médico como consecuencia dunha agresión.

O acordo, por tanto, desde a súa posta en marcha, cobre a defensa penal con libre elección de avogado, as fianzas e as reclamacións por danos corporais e materiais de 170.000 médicos pertencentes á Organización Médica Colexial. Sentirse seguro e protexido é a mellor garantía para exercer unha profesión sanitaria.

A protección xurídica por violencia física ou verbal converteuse nunha demanda crecente do colectivo médico, á que A. M.A. continúa dando protección e resposta adecuada. Os médicos españois teñen a seguridade de sentirse apoiados ante situacións de malos tratos ou agresión na súa consulta, hospital ou centro de saúde.

"É importantísimo que un corpo de letrados competentes como os que pon a disposición A.M.A. defendan aos médicos ante as agresións", manifestou o presidente da OMC, Dr. Serafín Romero con motivo da posta en marcha do acordo.

A renovación do contrato, como o ano anterior, foi asinada pola OMC a través da Fundación do Padroado de Orfos e Protección Social de Médicos "Príncipe de Asturias". Tanto o presidente de honra de A.M.A. e presidente da Fundación, Dr. Diego Murillo, como o presidente de A.M.A., Dr. Luis Campos, manifestaron a súa satisfacción, unha vez máis, de seguir colaborando na defensa e protección dos médicos, combatendo esta lacra social que supoñen as agresións ao colectivo sanitario.