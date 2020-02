Traballadores do cárcere da Lama salvan a tres reclusos nun día

Os sindicatos ACAIP-UXT, ATP, CCOO e CSIF do Centro Penal da Lama informaron que os traballadores do cárcere salvaron a tres reclusos nun día.

O pasado sábado, día 22 de xaneiro, ás 7:45 horas, un interno atopábase agonizante na Enfermería, cando os servizos médicos conseguiron reanimalo e mantelo con vida ata que chegou a ambulancia, sendo evacuado a un hospital e ingresado na UCI.

Pola tarde, esta vez no módulo catro, un preso avisou de que o seu compañeiro caeuse dela liteira. Os funcionarios atopárono inconsciente no chan e, de novo, "lograron reanimalo in extremis" na Enfermería, aplicando as medidas adecuadas para a intoxicación que, ao parecer, sufría. Foi trasladado tamén ao hospital.

O terceiro caso, tivo lugar á hora da cea na Enfermería. Trátase dun interno conflitivo illado nunha cela. "Un funcionario achou ao recluso cunha soga anudada ao pescozo, feita con farrapos de fúndaa de almofada, colgado dos barrotes da xanela, amoratado e dando apenas sinais de vida". Despois de varios minutos de reanimación, cando recuperou a consciencia, o interno emprendeuna a golpes co funcionario que o salvaba, debendo ser inmobilizado ata que acudiron compañeiros para esposarlo.

Nestes dous meses que levamos de ano houbo catro falecementos na Enfermería do Centro Penal da Lama.

Estes sindicatos informantes alertan da existencia dun "déficit estrutural de persoal que dá lugar a que se reparta medicación psicotrópica de forma rutineira para catro días a un gran número de internos, o cal asolaga os patios de medicamentos que son obxecto de trapicheo e abuso".

Aseguran que "a sanidade penal atópase en situación crítica", con centros nos que xa non existe ningún médico. As prazas que se convocan quedan desertas na súa maioría debido á " penosidad das condicións laborais" e a unhas retribucións inferiores ás dos sistemas de saúde públicos.

Afirman que cada vez máis internos ven privados de asistencia médica externa, suspendéndose consultas especializadas e probas debido a que a Garda Civil non ten efectivos en disposición de efectuar os traslados.

Desde os sindicatos ACAIP-UXT, ATP, CCOO e CSIF a Administración Penal demostra un "nulo contacto coa realidade, poñendo trabas ao labor de cacheo de internos e celas, chegando a convertela nunha tarefa burocrática e facendo fincapé en que non se deben desordenar as pertenzas. Non se lembra unha situación de maior abandono, desapego e deterioración do servizo público de prisións", conclúen.