Audasa decidirá "nos próximos días" se recorre a sentenza por peaxes "abusivas" na AP-9

Audasa decidirá "nos próximos días" se recorre a sentenza do xulgado do mercantil número 1 de Pontevedra que condenou á empresa concesionaria da autoestrada AP-9 por cobrar peaxes "abusivas" durante as obras de ampliación da ponte de Rande.

Nun comunicado, Audasa defende que o fallo xudicial rexeitou as "pretensións" da Fiscalía, que aseguraba que as incidencias rexistradas na AP-9 provocaron "graves incidencias" no tráfico.

A sentenza establece, segundo destaca a compañía, que estes traballos, que se realizaron entre febreiro de 2015 e xuño de 2019, "non xeraron demoras superiores a un ou dous minutos", polo que non supuxeron unha "falta de cumprimento" das súas obrigacións como concesionaria.

Ademais, Audasa engade que o xuíz centra "exclusivamente" estas incidencias nun tramo de "menos de tres quilómetros" de lonxitude.

A concesionaria da AP-9, que recoñece a intervención do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana no seu favor, lembra que a ampliación de catro a seis carrís da ponte de Rande non obedeceu a "ningún capricho banal" nin de Audasa nin do Goberno.

"Esta actuación veu motivada pola necesidade de adaptar o tramo da AP-9 ás circunstancias actuais do tráfico rodado que circula por esa ruta", segundo unha pasaxe da sentenza que destacan desde Audasa.

A decisión do xulgado pontevedrés establece tamén, segundo traslada Audasa, que as "pequenas perturbacións" non poden ser consideradas "automaticamente" como incidencias que afecten dunha maneira "relevante" á circulación por unha autoestrada.

O índice de sinistralidade no tramo afectado, sinala a concesionaria da AP-9, reduciuse nun 30% en relación aos anos anteriores e as condicións de seguridade "non se viron reducidas, senón ao revés".

Audasa engade que a sentenza conclúe que as repercusións sobre o tráfico foron "mínimas" e que as obras unicamente "adoitaban implicar demoras de nunca máis de dous minutos", polo que rexeitan que a súa actuación fóra "en xeral, unha práctica abusiva".

O xulgado tampouco estimou, subliña o comunicado de Audasa, as indemnizacións de danos e prexuízos solicitados pola Fiscalía para os afectados, "xa que non se demostrou no proceso que ningunha das incidencias causase demoras superiores a 17 minutos" como afirmaron durante todo o proceso.