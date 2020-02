Alexandra Fernández 'ficha' polo BNG e integrarase na súa candidatura por Pontevedra

A ex deputada de En Marea no Congreso, Alexandra Fernández, incorporarase á candidatura do BNG por Pontevedra para as eleccións autonómicas do próximo 5 de abril, segundo confirmaron a PontevedraViva fontes próximas á dirección do partido.

A proposta que elevará o BNG ao Consello Nacional que se celebrará mañá sábado é que Fernández, que obtivo acta no Congreso nas xerais de 2015 e na repetición de 2016 por En Marea, ocupe o posto número 3 da súa candidatura por Pontevedra.

Será, por tanto, a representante da comarca de Vigo nos postos de saída da candidatura nacionalista por Pontevedra, que estará encabezada, igual que en 2016, polo pontevedrés Luís Bará e por Montse Prado, referente do BNG no Salnés.

Fontes do BNG aseguraron a PontevedraViva que as conversacións con Alexandra Fernández comezaron hai xa algún tempo e intensificáronse despois de que nas pasadas eleccións xerais, celebradas en novembro de 2019, a exdiputada de En Marea pedise o voto publicamente para a formación nacionalista.

"Deséxolle o mellor ao BNG. Espero que consiga representación e que sirva para que en Galicia recupérese o pulso e o debate político", sinalou entón Fernández a través da súa conta en Twitter.

Alexandra Fernández, que obtivo acta de deputada no Congreso por Pontevedra nas eleccións xerais de 2015 e na repetición de 2016, anunciou en febreiro de 2018 que abandonaba a coalición que o seu partido compartía con Unidas Podemos ante as desavinzas internas no seo do grupo parlamentario.

A deputada viguesa formaba parte da coalición de Unidas Podemos e En Marea en representación de Anova, formación que abandonou pouco despois de anunciar que non volvería presentarse ás eleccións por diferenzas coa súa dirección.