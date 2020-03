Pontevedra e Vilagarcía insistirán "onde faga falta" para mellorar a conexión entre ambas cidades

Alberto Varela e Miguel Anxo Fernández Lores © PontevedraViva

A deficiente conexión que existe entre dúas das principais cidades da provincia, Pontevedra e Vilagarcía, foi abordada polos rexedores de ambas as localidades, Miguel Anxo Fernández Lores e Alberto Varela, na reunión que ambos mantiveron este martes.

Ambos expresaron o seu desexo de que esta conexión "mellore nos próximos anos", especialmente en relación á ansiada reforma integral da estrada PO-531. Para iso, avanzaron, reclamarán "onde faga falta" que se aborde esta cuestión e farano, segundo engadiron Fernández Lores e Varela, "con insistencia".

Iso si, o encontro entre os dous rexedores foi pola condición de Alberto Varela como presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), dentro da rolda de entrevistas que este está a manter cos alcaldes das principais cidades galegas.

Como máximo representante do municipalismo galego, o alcalde de Vilagarcía explicou que o "reto" do organismo para os próximos anos será negociar coas administracións un novo marco de financiamento, ao entender que "nos están asfixiando" ao ter que asumir os concellos competencias "que son impropias".

"Non é lóxico que teñamos médicos ou que paguemos os conserxes dos colexios", sinalou o presidente da Fegamp, que lembrou que a sanidade e a educación son responsabilidade doutras administracións.

Varela aconsellou aos municipios galegos "non cometer o erro" de asumir competencias que non lle son propias, porque advertiu que "despois non teremos cartos para asumir as que nos corresponden". Algo co que "xogan", dixo, todas as administracións.

Ademais, o titular da Fegamp denunciou que "non é de recibo" que a Xunta de Galicia só reparta o 30% do diñeiro que destina aos concellos con criterios obxectivos, mentres que o 70% restante distribúase "en función do conselleiro de turno" e con condicións "dubidosamente obxectivas".

A este respecto, engadiu que "o camiño a seguir" é o que marcou a Deputación de Pontevedra, entre outras, con iniciativas como o Plan Concellos, que deixa decidir aos concellos os investimentos prioritarios para cada municipio.

O alcalde de Pontevedra compartiu estas reivindicacións, ao asegurar que os concellos deben "esixir" que cada administración " exerza as súas competencias" e que se mellore o financiamento dos municipios galegos que, actualmente, teñen unha "eiva importante" en comparación cos do resto das comunidades autónomas.

Ademais, Fernández Lores lamentou as "trampillas" que usa o goberno galego para discriminar a uns concellos con respecto a outros, algo que se emendaría se os municipios "tiveran claro" ano tras ano a cantidade que ingresarán da Xunta "sen estar pendentes de subvencións".