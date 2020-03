Luis Miguel Lamas, número dous na lista de Ciudadanos por Pontevedra

Ignacio Aguado e Luis Miguel Lamas, de Ciudadanos © Mónica Patxot

A lista de Cidadanos na provincia está liderada pola xornalista e ex deputada no Parlamento español, Beatriz Pino Ocampo, que encabezara a lista da formación laranxa para as eleccións xerais celebradas en novembro de 2019, despois de ser deputada na anterior lexislatura.

Pino, neste momento, é integrante da xestora nacional e exerce como a representante autonómica de Ciudadanos en Galicia. Como segundo da lista cremalleira presentada por esta formación atópase Luís Miguel Lamas Pérez, empresario pontevedrés, que estivo na formación desde a etapa na que María Rey alcanzou representación na corporación municipal de Pontevedra sendo responsable de deportes na executiva local.

Luís Miguel Lamas figurou como número 8 na lista encabezada por Goyo Revenga para as seguintes municipais e é responsable actualmente da área de Cidadanía e Loxística. Tamén formou parte da lista de Ciudadanos ao Senado nas últimas eleccións no número tres.

A viguesa Raquel Álvarez Mera ocupa o terceiro posto na lista da agrupación, seguida polo concelleiro da Lama, Andrés Cal Malleiro. O quinto posto na lista de 23 integrantes é para María Fátima Iglesias Barreiro.