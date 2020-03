Ferida unha muller de 69 anos nun accidente en Castrelo

Accidente en Castrelo, Cambados © Servizo de Emerxencias

Unha muller de 69 anos, que responde ás iniciais S.B.B., tivo que ser trasladada ao Hospital do Salnés por unha ambulancia do 061 para ser tratada das feridas sufridas nun accidente que se producía ao redor das 16.00 horas no Concello de Cambados.

O vehículo no que circulaba saíase da PO-550 á altura da parroquia de Santa Cruz de Castrelo, segundo a información facilitada polo Servizo de Emerxencias. Tras saírse da vía impactou contra un sinal de tráfico derribándoo e o vehículo continuou avanzando varios metros máis impactando contra un muro.

A Garda Civil de Tráfico instruía dilixencias no punto para determinar as causas do suceso. Ata o lugar desprazábase tamén a Policía Local de Cambados para controlar a circulación e efectivos do Servizo de Emerxencias do municipio, ademais da ambulancia do 061.