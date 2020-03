A Fiscalía segue adiante cunha acusación por violencia de xénero a pesar de que a vítima se retracta na súa denuncia

Garda Civil nos Xulgados da Parda © Guarda Civil

A Fiscalía Provincial de Pontevedra decidiu este luns manter a súa acusación contra un home por un delito de violencia de xénero por causar lesións á que era a súa parella ao suxeitala á forza polo pescozo para obrigala a saír do coche. Segue adiante coa súa acusación e pide que sexa condenado a un ano de prisión a pesar de que a suposta vítima, que xa non mantén ningunha relación con el, retráctase do declarado ante a Garda Civil no seu momento e mesmo explica o por que do seu comportamento: "no llegamos a las manos, no tenía por qué denunciarle"

O fiscal, Alejandro Tuero, mantén que o acusado, R.A.V., debe ser condenado por este delito de lesións no ámbito da violencia de xénero porque considera que o resto de probas confírmano. Así, baséase na declaración dunha amiga da familia da vítima que o día dos feitos acompañouna ao centro de saúde de Valga, dúas axentes da Garda Civil que se entrevistaron con ela mentres estaba a ser atendida e ás que contou que acababa de ser agredida e un informe médico que ratifica que tiña unha lesión no pescozo por marcas de dedos.

O acusado, que só respondeu as preguntas da súa avogada defensora, recoñeceu que o día dos feitos, en agosto de 2018, mantiveron unha discusión porque ela queríase levar o coche para traballar e el non quería e que chegou a suxeitala polo ombreiro para que saíse, pero non polo pescozo. "Discutimos, como todas las parejas", recoñeceu, pero nada máis.

A vítima declarou durante o xuízo celebrado no Xulgado do Penal número 4 de Pontevedra e restou importancia ao enfrontamento. Segundo o seu relato, o seu ex noivo "intentó agarrar de los hombros para que saliera, nada más" e "en el cuello no me echó la mano". Ela foi ao médico obrigada por unha amiga da familia. Logo foron os propios sanitarios que a atenderon os que chamaron á Garda Civil, pero ela en ningún momento tivo intención de denunciar.

A muller renunciou á indemnización que pedía inicialmente a Fiscalía e declarou que non quería nada del, "lo único que quiero es la verdad y la verdad es que ese día hice las cosas mal". A preguntas do fiscal explicou que o que fixo mal foi denunciar.

A amiga da familia que a acompañou ao médico declarou que acudiu á súa casa porque a avisou a nai da vítima e que tiña marcas. Engadiu que 15 días antes destes feitos a moza chamara a súa nai e contáralle que o agora acusado agredíraa diante do fillo que ela tiña dunha relación anterior e que, cando chegou a vela ese día, "estabadesquiciada" e "solo quería meterse en la cama y dormir".

Dúas axentes da Garda Civil que acudiron ao centro de saúde de Valga confirmaron o contido do seu atestado, no que recolleron que a amiga lles relatou que a insultaba con frecuencia e a moza indicoulles que levaba un ano de agresións e que ese día o acusado agarroulle "fuertemente del cuello".

O fiscal concluíu que o delito está demostrado porque a vítima relatouno no seu momento, porque llo dixo á súa amiga e polo parte médico. Ademais, cre que á hora de condenarlle a xuíza titular do Penal 4, Belén Rubido, debería ter en conta a circunstancia agravante de reincidencia, pois o acusado xa ten tres condenas previas por delitos de violencia de xénero contra unha parella anterior, dúas por ameazas e a terceira por malos tratos.

A defensa pide a libre absolución e o acusado exerceu o seu dereito á última palabra e insistiu en que "en ningún momento" a maltratou, sempre tratou de "tratarla lo mejor posible" e desde aquel día de agosto de 2018 "rehice mi vida y me olvidé de ella".