Un acusado de abusar sexualmente dunha menor recoñece que lle enviou unha foto espido: "Arrepíntome"

Xuízo por abusos sexuais na Audiencia © Cristina Saiz

Un veciño de Mondariz sentou este xoves no banco dos acusados da sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra por presuntamente abusar sexualmente dunha menor que sufría un atraso madurativo e negou todas as acusacións excepto unha: recoñeceu enviarlle unha foto espido á nena, que tiña 14 anos.

O acusado declarou nun xuízo que tamén estivo marcado polo avance do coronavirus, pois a maxistrada presidenta do tribunal, Nélida Cid, decidiu que tan só acudisen á vista os medios de comunicación que ían informar do xuízo, e non outro tipo de público, para evitar o contaxio. Ademais, aos informadores instóuselles a sentar todos no último banco e separados entre eles.

Ao comezo do xuízo, o avogado defensor do acusado aproveitou o trámite de cuestións previas para, amparado pola declaración de "pandemia" realizada pola Organización Mundial da Saúde, pedir que a vista fose a porta pechada.

O letrado fixo esta petición aludindo á "saúde e seguridade de todos", pero a maxistrada rexeitouna porque xa se tomaron as "medidas de precaución" adecuadas restrinxindo o acceso e permitindo aos xornalistas e fotógrafos ocupar soamente o último banco.

Leste mesmo avogado tamén fixo unha 'broma' nun momento dado sobre o coronavirus. O seu cliente necesitou beber auga, a maxistrada ofreceulle unha botella e o letrado chanceou sinalando a súa propia botella de auga: "esta igual está infectada con coronavirus". A Nélida Cid non lle fixo graza e respondeu: "espero que non, letrado, senón sería a súa responsabilidade vir aquí con ese diagnóstico".

O xuízo, que xa fora aprazado con anterioridade para dar tempo á defensa do procesado a realizar unha proba contrapericial sobre a vítima, continuará o vindeiro martes 17 de marzo, tras a declaración este xoves do acusado, a vítima e as primeiras testemuñas.

A declaración da vítima realizouse a porta pechada para preservar a súa intimidade, pero si foi pública a do acusado, a quen o fiscal atribúe un delito continuado de abusos sexuais con penetración sobre menor de 16 anos do artigo e outro delito continuado de elaboración de pornografía infantil sobre menor de 16 anos, celébrese a porta pechada polos que pide que sexa condenado a 19 anos e dez meses de prisión.

Os feitos ocorreron no ano 2017, cando a vítima, que padece un atraso madurativo cun grao de discapacidade do 35 %, tiña 14 anos de idade e pasou o verán en compañía do procesado e a súa esposa. A menor atópase en situación de acollida e os acolledores, o seu irmán e a súa esposa -esta filla do acusado-, enviárana a casa do procesado xunto co seu propio fillo menor de idade, neto biolóxico do acusado, a pasar o verán.

O fiscal sostén que desde o mes de xuño de 2017 o procesado, con ánimo de satisfacer o seu instinto sexual, comezou a manter contacto telefónico coa menor, enviándolle mensaxes a través de Whatsapp nos cales lle propoñía manter relacións sexuais con el e envioulle fotografías dos seus xenitais, citouna para manter relacións sexuais e pediulle que lle enviase fotografías espida e en actitude sexual explícita.

O acusado negou que a vítima lle enviase fotografías a el, senón que só fíxolle chegar unha en pantalón curto, e só recoñeceu que el lle enviou a ela unha foto espido. Fíxoo, segundo o seu testemuño, porque ela viulle esa foto no seu móbil e pediulle que lla enviase. "Arrepíntome de facelo", asegurou, "porque me esnaquizou a vida".

Así, engadiu que este procedemento xudicial provocoulle que "perdín a muller, perdín o meu neto, perdín os meus fillos, perdino todo". Nun momento dado, mesmo se botou a chorar, ao relatar que pedira á súa muller, da que agora está separado, e non volveu ver o seu neto pequeno, ao que adora.

Segundo a Fiscalía, o procesado indicou á menor que saíse a pasear nunha zona de monte próxima á súa vivenda na que había unha cuadra desocupada e ela accedeu confiando en que non a obrigaría a manter relacións sexuais en contra da súa vontade. En dous días diferentes realizoulle tocamentos e durante varios máis mantivo relacións sexuais con ela a pesar de que ela lle dicía que parase, que non quería continuar. Isto repetiuse en múltiples ocasións durante o verán do 2017, tanto na cuadra como o interior do domicilio.

O acusado négao todo, asegura que só foi a esa cuadra unha vez co seu neto menor e nega toda relación sexual. "Eu nunca tiven relacións íntimas con ela", asegurou, e atribuíu a denuncia a "unha trama para prexudicarme" na que parte da familia coa que xa entón levaba mala "preparou" á menor para que lle acusase.