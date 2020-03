María Ramallo pide aos marinenses "que non se dean acumulacións nos supermercados"

María Ramallo, alcaldesa de Marín © Cristina Saiz

Do mesmo xeito que no resto do Estado, Marín afánase en cumprir as medidas de prevención impostas para tentar frear o alcance do coronavirus Covid-19.

Por esa razón a alcaldesa, María Ramallo, quixo agradecer este domingo a "implicación e respecto" dos veciños da vila á hora de poñelas en práctica.

A rexedora marinense lembrou que "no caso de ter que realizar algún desprazamento, cumpramos tamén todas as medidas de hixiene e de prevención adoptadas", tales como manter a distancia de seguridade de entre un metro e medio e dous con outras persoas.

Doutra banda "rogamos que non se dean acumulacións nos supermercados e centros de alimentación, porque poderán atoparse todos os alimentos de primeira necesidade sen ningún tipo de problema", manifestou.

Ademais a alcaldesa tamén pide aos seus veciños que "traten de utilizar os medios telemáticos e telefónicos sempre que sexa posible" para así evitar saír dos seus domicilio particulares.

No caso de ter que facelo, o Concello de Marín lembra cales son as excepcións permitidas á medida de confinamento domiciliario establecido co estado de alarma, como son:

Adquisición de alimentos, produtos farmacéuticos ou de primeira necesidade.

Asistencia a centros sanitarios debido a unha urxencia

Desprazamento ao lugar de traballo

Retorno ao lugar de residencia habitual en caso de atoparse fóra de casa

Asistencia e coidado aos maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables

Desprazamento a entidades financieiras

Por causas de forza maior ou de primeira necesidade

Calquera actividade de análoga natureza debidamente xustificada, como baixar o can.



Por último María Ramallo en nome de todo o goberno local quixo facer extensivo o agradecemento de toda a corporación cara aos profesionais sanitarios.