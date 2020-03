Catro dos 10 detidos na última redada no Vao ingresan en prisión tras declarar por videoconferencia

As medidas adoptas para tentar frear o avance do coronavirus, e en aplicación do estado de alarma decretado polo Goberno do Estado, condicionaron este domingo a situación das persoas detidas o venres durante o último operativo contra o tráfico de drogas realizado no Vao de Arriba. Este domingo debían prestar declaración xudicial catro dos dez arrestados e, en lugar de facelo en persoa no xulgado, habilitouse un sistema de videoconferencia.

O titular do Xulgado de Instrución número 3 de Pontevedra, en funcións de garda, tomoulles declaración a distancia, asistidos todos eles por un avogado, e tomou a decisión de ordenar o seu ingreso en prisión.

Segundo informaron fontes da investigación, na tarde deste domingo todos foron trasladados ao centro penal da Lama en prisión provisional polos delitos de pertenza a grupo criminal organizado, tráfico de drogas e tenencia ilícita de armas.

O operativo contra o tráfico de droga a pequena escala desenvolveuno a Garda Civil no poboado do Vao de Arriba este venres e saldouse coa detención de dez persoas, todos eles integrantes dun clan familiar. Seis deles quedaron en liberdade en sede policial xa o venres e o resto pasaron a disposición xudicial este domingo.

A operación, bautizada 'Tachuela', desenvolveuse durante toda a mañá do venres en coordinación entre a Garda Civil, o Xulgado de Instrución 1 de Pontevedra e a Fiscalía Antidroga de Pontevedra coa participación de preto de medio centenar de efectivos policiais.

Os axentes rexistraron catro vivendas e dous alpendres anexos e incautaron algo máis de 200 doses de distintas drogas, fundamentalmente heroína, cocaína e haxix. Ademais, interviñéronse diversos útiles para a confección e distribución de substáncialas estupefacientes, unha báscula de precisión e preto de 7.000 euros en efectivo.

Ademais dos estupefacientes, incautáronse diversas cantidades de xoias, supostamente froito da actividade delituosa, un revolver calibre 32 de lume real con munición, unha pistola detonadora, dúas carabinas de aire comprimido, unha pistola táser e un puño americano e varias armas brancas prohibidas, o que evidencia o perigo potencial dos integrantes deste grupo familiar.

Segundo a información facilitada pola Garda Civil, a rapidez co que se fixo o despregamento operativo permitiu sorprender nun dos rexistros a dous consumidores que esperaban nunha das habitacións da vivenda.

Con esta operación, a Garda Civil considera desarticulado un importante punto de venda e distribución de drogas a pequena e mediana escala no poboado do Vao, que concluíu coa detención dos integrantes desta familia, algúns de cuxos membros xa foran condenados por outra operación similar levada a cabo no mes de abril de 2016.

O operativo implicou a axentes da compañía da Garda Civil de Pontevedra, a Unidade de Seguridade Cidadá da Comandancia (USECIC) e o Servizo Cinolóxico, con cans adestrados na detección de drogas e co apoio do helicóptero do Servizo Aéreo da Coruña.