Que é o que máis consultamos na internet estes días?

O mundo dixital é reflexo do que sucede no mundo real. Así que como non podía ser doutra forma o coronavirus e todo aquilo que garda relación con el copan o interese dos españois desde a pasada semana. O xoves 12 de marzo - un día despois de que a OMS declarase o COVID19 como pandemia internacional-, disparábase a procura de esta palabra.

É Galicia entre as Comunidades Autónomas a que encabeza as procuras de 'coronavirus' e dentro da mesma a poboación de Ourense, Lugo, Vigo, Santiago, Pontevedra e A Coruña, por esta orde, as que máis a han tecleado nas súas procuras pola rede. Ampliando moito máis a perspectiva, no contexto europeo, España é a que máis referiu o termo, seguida de Francia, Reino Unido e Italia.

Posteriormente outra procura que se disparou foi 'estado de alarma'. Xunto a estas as principais procuras que aparecen son: 'coronavirus España', 'coroa España', 'casos coronavirus' e 'coronavirus noticias'. Non só interesa a parte sanitaria segundo reflicten estas tendencias de procura, xa que no últimos sete días as consultas refiren tamén a 'erte', 'coronavirus italia', 'coronavirus madrid', 'coronavirus galicia' referencias por 'última hora coronavirus' e 'última hora España'. Os medios de comunicación dixitais son igualmente destacados entre as procuras dos internautas, así como o IBEX.

A tendencia reflicte que a medida que avanzaba a epidemia os usuarios querían saber como prepararse e protexerse. 'Corentena' é a medida de protección máis buscada, seguida de 'alcol en xel', 'illamento', 'máscara' e 'lavado de mans'. Mostran tendencia de ascenso procuras como: 'ibuprofeno coronavirus', 'esperanza aguirre coronavirus', 'curva coronavirus', e 'multa coronavirus'.

Entre tanta consulta sobre a pandemia, dúbidas, actualidade e consecuencias; outras das procuras que tivo o seu pico desde o xoves 12 de marzo foi 'Manchester City-Real Madrid', partido de volta dos oitavos de final da Liga de Campeones que foi aprazado. Redes Sociais como Twitter en España convertéronse en "punto quente" por número de tweets, con hagstags relacionados co virus e sintomáticamente, repetíndose decenas de miles de veces palabras como 'salario' e 'conciencia'.