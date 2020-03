O contaxio dunha limpadora do Hospital Provincial provoca que CC.OO. alerte da escaseza de medidas de prevención

Este venres daba resultado positivo nunha proba de coronavirus una das limpadoras do Hospital Provincial. Este resultado, segundo indica Comisións Obreiras (CC. OO.), amosa a insuficiencia das medidas preventivas adoptadas pola empresa Acciona en relación co persoal que acomete os labores de limpeza no Complexo Hospitalario.

O sindicato presentara leste mesmo venres unha denuncia ante a Inspección de Traballo desde onde afirmaron que ían actuar de maneira inmediata. Ademais, a central sindicalista tamén presentaba un documento á Inspección de Traballo con dez propostas de actuación preventiva que entende débense realizar e das que a empresa pasou.

CC. OO. entende desacertado o 'Plan Específico para a prevención de rochas #ante a exposición laboral ao novo coronavirus na Área Sanitária de Pontevedra e ou Salnés' establecido pola xerencia dos hospitais públicos de Pontevedra. Neste Plan considérase ao persoal de limpeza como "de exposición de baixo risco". E inclúese ao persoal que realiza a limpeza das habitacións dos ingresados polo coronavirus, que se atopan toda a xornada laboral en exposición nas habitacións afectadas con, por exemplo, o persoal de hostalería, que inicialmente non ten ningún contacto coas persoas co virus.

O sindicato afirma que o persoal que máis tempo pasa exposto ao virus é o de limpeza tanto nas habitacións dos ingresados como nas de observación, polo que reclama á Xerencia do CHOP unha modificación inmediata deste Plan e que se establezan as medidas preventivas para os profesionais da limpeza.

Este Plan tamén foi denunciado ante a Inspección Sanitaria do SERGAS. CC.OO. presentará outra denuncia no Ministerio de Sanidade, como autoridade máxima na materia, tanto de Acciona como do Plan de prevención elaborado polo CHOP ao entender que é inadmisible que o Sergas elabore plans de prevención tan deficitarios que, por omisión, atentan directamente contra a saúde do persoal de limpeza e das súas familias.