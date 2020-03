A primeira semana de estado de alarma deixa 45 denuncias en Pontevedra por non respectar o confinamento

A primeira semana de aplicación do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo de 2020, polo que o pasado sábado se declarou o estado de alarma en toda España deixaron en Pontevedra xa polo menos 45 denuncias a outros tantos veciños por incumprimento das normas de confinamento.

A Policía Local de Pontevedra formulou esas 45 denuncias por incumprimentos das restricións de desprazamentos ditadas polo estado de alarma para frear a expansión do coronavirus, pero non é o número completo de infraccións detectadas na cidade, senón que habería que sumar as detectadas pola Policía Nacional, que non facilita datos a nivel local, senón só estatal.

En toda España, segundo os datos actualizados do Ministerio do Interior este sábado, as Forzas de Seguridade do Estado, autonómicas e policías locais formularon máis de 31.100 denuncias por incumprir as normas do estado de alarma. Un total de 350 persoas foron detidas por desobediencia grave, ningunha delas en Pontevedra.

A presenza policial na rúa redobrouse nos últimos días para facer cumprir as restricións ditadas polo estado de alarma , con axentes das policías Local e Nacional e, por momentos, tamén as Forzas Armadas que realizan patrullas de vixilancia na rúa. Os axentes realizan a diario un labor informativo entre a cidadanía que ocupa o espazo público para pasear ou facer deporte, remitíndoos ao estado de alarma e advertíndolles que teñen que regresar aos seus fogares.

A primeira deses 45 días impúxoa a Policía Local na tarde do domingo, o primeiro día enteiro de aplicación do estado de alarma. Foi a un home que paseaba, acompañado dunha muller, pola avenida Augusto García Sánchez.

A Policía Local avisouno de que estaba a incumprir unha das restricións do estado de alarma e o home reaccionou insultando aos axentes e tirándolles o DNI ao chan, cando lle solicitaron que se identificase. Finalmente a Policía procedeu a tramitar unha denuncia por falta de consideración aos axentes.

O Real Decreto 463/2020, no seu artigo 20, recolle que o incumprimento ou a resistencia ás ordes das autoridades competentes no estado de alarma será sancionado conforme as leis, nos termos establecidos no artigo dez da Lei Orgánica 4/1981, do 1 de xuño. En base a iso, aqueles que incumpran as restricións poderán ser sancionados con multas de 100 a 600.000 euros ou mesmo cunha pena de prisión dun ano.

O Real Decreto tan só permite á poboación saír das súas casas para a adquisición de alimentos, produtos farmacéuticos e de primeira necesidade ou os desprazamentos para regresar á residencia habitual ou acudir ao posto de traballo, a centros de saúde ou para coidar a menores ou a persoas maiores, dependentes, con discapacidade ou especialmente vulnerables. Todos eses desprazamentos deberán ser individuais.