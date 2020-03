VIDEO.- Pepe Solla alíase con PortAmérica para ensinarnos a comer ben na casa

Durante esta corentena, moitas veces preguntámonos se nos estaremos alimentando de maneira axeitada, tendo en cuenta que a nosa actividade física caeu en picado. Sexa como sexa, a través das redes sociais teremos a partir de agora certa axuda.

Un dos cociñeiros pontevedreses máis reputados, Pepe Solla, aliouse co festival PortAmérica, no que xa dirixe o seu espazo gastronómico, para mostrarnos propostas para comer de maneira saudable durante o confinamento do coronavirus.

Baixo o nome de #YoMeQuedoEnCasaSolla, o chef irá propoñendo suculentas receitas, que se poderán consultar a través das redes sociais do festival.

A primeira delas, xa dispoñible en vídeo, é un suculento almorzo composto por unha torrada de pan, que entre outros ingredientes, leva queixo keffir, leite, iogur, amorodos, limón e albáfega. Todo iso preparado ao rimo da música de David Bowie.

"O almorzo é a comida que máis gozo estes días porque nunca teño tempo de almorzar con calma", asegura Pepe Solla neste primeiro vídeo ao que, segundo anuncia, seguirán outras instructivas receitas para comer e cear durante o noso confinamento.

Con esta iniciativa, o cociñeiro pontevedrés quenta motores para a súa participación, xunto con máis dunha trintena de chefs nacionais e internacionais, na nova edición do festival PortAmérica, que se celebrará en Caldas de Reis entre os días 2, 3 e 4 de xullo.