As empresas funerarias requiren ao Ministerio de Sanidade un protocolo de actuación para evitar contaxios

Tanatorio San Marcos en Pontevedra © Funeraria San Marcos

O grupo Gallaecia, que está integrado por empresas funerarias das catro provincias galegas, esixe ao Ministerio de Sanidade que formule unha regulación cun protocolo das actuacións do sector para desta maneira previr que se produzan contaxios por coronavirus.

Estas empresas emitiron un escrito no que mostran a súa preocupación polo estado en que se atopan os profesionais do sector. Juan Perdiz, xerente do Funeraria San Marcos de Pontevedra, un dos socios fundadores de Gallaecia, afirma que "as empresas funerarias non contamos cunhas directrices sobre como actuar cando os traballadores deben realizar a recollida dun falecido nun centro sanitario, nun centro de maiores ou nun domicilio privado" e asegura que constitúen "un grupo de risco e sentímonos abandonados".

Perdiz indica tamén que esta situación súmase ao desabastecemento xeneralizado de Equipo de Protección Individual (EPI) e entende que os profesións do sector funerario atópanse nunha situación de risco.

Desde Gallaecia lamentan que non exista unha regulación na recollida de falecidos por causas naturais, pero inciden en que "o máis sorprendente é que non se ofreceron indicacións sobre como actuar cando o falecemento produciuse por coronavirus".

Tamén reclaman medidas impoñendo criterios de obrigado cumprimento para a cidadanía en canto á incineración, cerimonias civís, litúrxicas ou inhumacións. Juan Perdiz afirma que entenden a dor das familias que perden a un ser querido, pero é necesaria unha regulación dos actos de despedida ante a grave crise sanitaria que estamos a padecer".

Por último, reclaman ao Goberno de Pedro Sánchez que achega ás empresas funerarias material EPI de maneira continua para que poidan realizar o seu traballo en condicións de seguridade. Juan Perdiz alerta sobre a alta exposición ao virus de todo o persoal do sector funerario, non xa só polo posible contaxio con vítimas do COVID-19 senón tamén polas actuacións que se desenvolven con familiares das persoas falecidas ou no acceso a centros sanitarios para recoller os corpos.