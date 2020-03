Concurso de espantallos para combater o aburrimento da corentena en Cerponzóns

Concurso de espantallos en Cerponzóns © Asociación de vecinos O Chedeiros

A asociación de veciños O Chedeiro de Cerponzóns pon en marcha unha divertida campaña destinada a combater o aburrimento da corentena e a recuperar unha tradición que nos últimos anos está a perderse como é a confección de espantallo.

Co obxectivo de manter o corpo e a mente activos e coa única premisa de cumprir "ao pé da letra" todas as medidas aprobadas para previr o contaxio do coronavirus, pretenden enganchar a toda a parroquia a unha actividade que servirá para afrontar esta situación con humor e positivismo así como a engalanar as parcelas cun elemento típico dos campos galegos.

Os promotores piden que os veciños vaian ideando o modelo de espantallo que desexen, debe ter forma humana como os tradicionais, para expoñelos ao público tan pronto como se recupere a rutina habitual.

Outro beneficio desta actividade é a reciclaxe, desde o colectivo veciñal animan aos participantes para empregar todo tipo de materiais que teñan nas súas casas e que xa non sexan necesarios como envases, botellas, latas, tapóns, bolsas de plástico, arame, papel, ou teas; suxiren.

Á hora de valorar as creacións, un dos aspectos que se terán en conta será a capacidade do creador para resaltar a identidade cultural dunha parroquia de máis de mil anos de historia. "Sabemos que hai moitos veciños con gran creatividade, esperamos que se animen e decidan personalizar os tradicionais espantallos ao seu gusto e forma ou ben integrándolñes os vellos cedés, cintas ou calquera outro elemento que poidan reciclar para este concurso", sinalan desde a asociación Ou Chedeiro.