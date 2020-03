VIDEO.- Máquinas de coser solidarias en Bueu para facilitar máscaras

Taller de Textil Bueu na Avenida de Montero Ríos CC BY-NC-SA Textil Bueu

Isolina Villanueva Reboiras é propietaria de Téxtil Bueu e leva toda a vida ante a máquina de coser. No seu negocio traballan habitualmente nove persoas, agora algunhas desde os seus domicilios. As súas confeccións destínanse ao ámbito do téxtil laboral e tamén a moda, dependendo a demanda do mercado.

Elas, como noutras actividades, atopáronse coa falta de máscaras como ferramenta de prevención durante as súas horas de traballo. Esa circunstancia sumada ao panorama xeral fixo que a semana pasada puxésense 'mans á máquina' para confeccionar máscaras e batas, luvas é o que non podemos facer, lamenta.

As redes sociais fixeron de altofalante e a demanda non parou desde ese momento, explica atafegada pola repercusión que está a ter. Están a coser unhas mil cincocentas máscaras diarias que destinan ao sector da alimentación e sanitario fundamentalmente, pero tamén a particulares xa que "hai moitos veciños que todos os días veñen ata aquí para ver se podemos darlles".

Isolina deixa constancia de que non son máscaras homologadas. Realízanas con tea de algodón ás que engaden un filtro de reforzo profiláctico.

A súa iniciativa é completamente altruísta, "non cobramos absolutamente nada por elas. Non o facemos para lucrarse", de feito, os seus provedores habituais procedentes de varias localidades da provincia, están a lles fornecer tea para que poidan seguir dispoñendo de materia prima para a súa iniciativa.

"O importante é que a cadea non rompa", engade Isolina. Unha cadea á que se sumaron particulares que se están ofrecendo para confeccionar máscaras desde os seus domicilios.