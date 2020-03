A Xunta reparte máis de 13.000 máscaras protectoras aos concellos da área de Pontevedra

A delegación territorial da Xunta en Pontevedra procedeu ao longo desta semana á repartición entre os concellos da provincia de material urxente de protección para atender ao persoal que segue desenvolvendo funcións nos distintos departamentos municipais.

Entre os 46 municipios dependentes da delegación pontevedresa foron repartidas 62.759 unidades de protección: 13.242 máscaras, 47.580 pares de luvas, 102 lentes e 1.835 mergulladores.

Desde o posto de mando avanzado lembran que seguen traballando para continuar recollendo máis material para próximas entregas.

As funcións deste organismo creado para a xestión da crise nos concellos son as de centralizar as peticións dos gobernos locais, a coordinación coa Fegamp e servir como punto de información para os municipios.