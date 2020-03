Quen debe traballar a partir deste luns?

Obras na rúa Concepción Arenal, en Marín © Diego Torrado Fábrica de ENCE en Lourizán © Diego Torrado Coche dunha funeraria © Diego Torrado

Un Consello de Ministros extraordinario aprobou este domingo a paralización de todas as actividades non esenciais desde o vindeiro luns 30 de marzo ata o xoves 9 de abril, ambos inclusive.

Trátase dun permiso retribuído recuperable que non se aplicará aos empregados incluídos en expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE), aos que se atopen de baixa, nin aos que teletraballen.

Isto quere dicir que o permiso será abonado polo empregador, aínda que o empregado terá que recuperar as horas cando volva ao traballo e antes de final de ano, esta medida aplicarase a todos os traballadores que actualmente non prestan servizo en actividades esenciais e que para desenvolver o seu traballo teñen que desprazarse.

En rolda de prensa, a portavoz do Goberno e ministra de Facenda, María Jesús Montero, explicou que este endurecemento das medidas para frear a expansión do coronavirus, tradúcese en que só poderán desprazarse ata os seus centros de traballo o persoal de sectores considerados como indispensables como son: os empregados dos sectores de distribución de alimentos, química, produtos farmacéuticos e produción de material sanitario, os transportes públicos, as forzas e corpos de seguridade do Estado, a banca ou os medios de comunicación de titularidade pública e privada.

O Goberno tamén considera esenciais a aqueles traballadores que están a xestionar administrativamente a emerxencia sanitaria e económica, o que inclúe a algúns funcionarios que tramitan as axudas públicas e ás xestorías e asesorías.

Tamén continuarán traballando os empregados de Correos, telecomunicacións e servizos privados de seguridade, así como os empregados daqueles servizos de limpeza básicos.

Ademais permítese a actividade daqueles servizos relacionados coa protección e atención de vítimas de violencia de xénero

Obviamente tamén está permitido que sigan operando os empregados que actualmente fan teletraballo.