A Xunta reforza o dispositivo de prevención e control de incendios forestais durante o verán

Reunión do comité provincial de coordinación policial antiincendios da Xunta para a provincia de Pontevedra © Xunta de Galicia

O comité provincial de coordinación policial antiincendios para a campaña de alto risco de incendios forestais que comezará o 1 de xullo reuniuse este mércores co obxectivo de planificar as actuacións que levarán a cabo en materia de prevención.

Formado por representantes das diferentes forzas e corpos de seguridade do Estado, as delegadas territoriais da Xunta en Pontevedra e Vigo, Ana Ortiz e Marta Iglesias; membros da xefatura de Medio Rural e a subdelegada do Goberno, Maica Larrila; a reunión serviu para ultimar os detalles da vixilancia, disuasión e control da actividade incendiaria con vistas ao comezo da tempada.

Con estas premisas, estableceuse unha distribución dos diferentes efectivos sobre o territorio, prestando especial atención a aquelas áreas con maior incluencia deste tipo de actuacións.

Durante a cita analizouse tamén a situación das Parroquias de Alta Actividade Incendiaria ( PAAI) caracterizadas polo número de incendios forestais reiterados ou pola gran virulencia dos lumes detectados. Na provincia teñen esta cualificación as parroquias de Valeixe e Pontellas na Cañiza e O Porriño.

As novidades do Plan de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) implementa este verán un completo e detallado documento de prevención que supoñerá actuar en 46.000 hectáreas e en preto de 5.800 quilómetros de pistas e estradas galegas.

As delegadas territoriais aproveitaron a súa interveción para apelar á responsabilidade da cidadanía e animar ás testemuñas para chamar ao 900 815 085 ante calquera indicio de actividade delituosa debido a que en Galicia tres de cada catro incendios forestais son intencionados. Ademais, manteñen activo o teléfono gratuíto de alertas ante calquera tipo de lume forestal no 085.