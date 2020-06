Sae a licitación a cafetería do local social da Comunidade de Montes 'Rega dos Agros' de Combarro

A Asemblea da Comunidade de Montes 'Rega dos Agros' de Combarro decidía o 2 de marzo sacar a concurso público a licitación da cafetería do seu local social por un período de dez anos, cun aluguer mensual de 700 euros.

A situación de estado de alarma xerada pola pandemia da Covid-19 obrigou a que o acto inicial de licitación se abra neste mes de xuño. As ofertas deberán presentarse nun sobre pechado o venres 26 de xuño en horario de 20.30 a 21.30 horas nas oficinas que ten a entidade no centro social.

Aquelas persoas que precisen información detallada sobre este procedemento poden realizar consultas a través do correo electrónico cmontescombarro@gmail.com

As bases expóñense no taboleiro de anuncios da Comunidade de Montes, que se atopa situada na Travesía Maceira, número 2, de Combarro, no municipio de Poio.