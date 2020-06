As oficinas de turismo de Poio abrirán a partir do luns 22

As oficinas de turismo municipais abrirán as súas portas a partir da vindeira semana, tal e como confirmou este venres a concelleira responsable desta área, Silvia Díaz. As instalacións reabrirán as súas portas de cara a prestar o habitual servizo de información e asesoramento durante a temporada estival, garantindo en todo momento as medidas de seguridade determinadas polas autoridades sanitarias logo da crise da Covid-19.

A oficina situada en Combarro será a primeira en estar operativa. Será a partir do luns 22 de xuño, permanecendo aberta os sete días da semana. O horario de atención ao público será de 10.30 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas de luns a venres. Polo que respecta ás fins de semanas e festivos, a única modificación radica na apertura do horario de mañá, que pasará a ser ás 11.00 horas.

Pola súa banda, o Casal de Ferreirós, situado no núcleo de San Salvador, estará operativo a partir do martes 23. A concelleira de Turismo explica que, neste caso, a atención á cidadanía prestarase exclusivamente en horario de mañá ata finais de xuño, de 9.00 a 14.30 horas, mentres que a partir de xullo estenderase tamén ás tardes (de 17.00 a 19.00 horas), así como os sábados pola mañá (de 10.00 a 13.30 horas). Domingos e festivos estas instalacións permanecerán pechadas.

Por último, a Casa-Museo de Colón tamén abrirá o 23 de xuño, permanecendo aberto de martes a sábado, entre as 9.00 e as 14.00 horas. A Concellería de Turismo valorará a opción de ampliar o horario a partir de xullo. Con respecto ao persoal, o departamento contará con cinco persoas para prestar este servizo de asesoramento. Ademais da técnica municipal, o Concello contratou a dúas persoas para reforzar a atención ao público, a través de axudas emitidas pola Axencia Galega de Turismo e a entidade Turismo Rías Baixas. A isto hai que sumarlle outras dúas bolseiras tituladas en Turismo.

CAMBIOS NO HORARIO DO CONCELLO

Por outra banda, o Concello de Poio lembra que, como é habitual, o horario de atención ao público durante a vindeira semana modificarase, con motivo das Festas de San Xoán.

Deste xeito, o martes 23, o xoves 25 o venres 26 o Consistorio o persoal administrativo estará operativo entre as 9.00 e as 13.00 horas. O mércores, festivo autonómico, permanecerá pechado. A Administración municipal lembra á cidadanía que, na medida do posible, opte pola vía telemática á hora de tramitar as súas xestións.