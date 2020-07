Galicia reforza o operativo contra os incendios e adáptao ás medidas da emerxencia sanitaria

Traballos de roza nunha estrada autonómica © Xunta de Galicia Tarefas de rozadura para previr os lumes forestais © Xunta de Galicia Roza e apertura de devasas no monte CC BY-NC-SA Frank P. en Pixabay

A emerxencia sanitaria demanda medidas efectivas de seguridade para protexer os labores nos diferentes sectores de actividade.

No relativo á loita contra os incendios forestais, a Xunta de Galicia reforza para esta campaña os medios de prevención e adapta o operativo ás directrices marcadas polas autoridades sanitarias e de seguridade laboral.

PLAN DE PREVENCIÓN 2020

O 'Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia' (Pladiga) 2020 mantén os recursos en canto a medios e persoal de loita contra o lume, cunha matización importante referida á duración dos contratos. Nesta campaña, o persoal fixo descontinuo estará depregado durante seis meses, un máis ca no ano anterior.

O dispositivo de profesionais encargados da loita contra o lume achegará aos montes galegos máis de 7.000 persoas implicadas no operativo, entre as que se conta o persoal da propia Xunta, da Administración do Estado e dos concellos. Contarán para o seu labor co apoio de 360 motobombas, entre outros medios terrestres.

Con respecto aos medios aéreos, o Pladiga 2020 ten entre as súas novidades a dotación de maior capacidade de transporte de auga e a incorporación dun total de 12 drons, tanto na vixilancia preventiva e a detección como na localización de incendiarios, así como no apoio aos labores de extinción. O uso destes aparellos aéreos non tripulados foi introducido na anterior campaña e demostraron a súa eficacia ao proporcionar en tempo real información crucial para tomar decisións á hora de sufocar un lume, grazas ao seu control remoto e á cámara incorporada, que permite tomar fotografías, vídeos e imaxes termográficas.

PLADIGA E EMERXENCIA SANITARIA

No tocante á adaptación do 'Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia' ás instrucións derivadas da emerxencia sanitaria, esta folla de ruta ten en conta os protocolos necesarios para permitir o traballo do persoal en condicións óptimas de seguridade, saúde e hixiene. Neste sentido, establecéronse máis dunha ducia de instrucións e protocolos para os profesionais do Servizo, en continua actualización conforme foi avanzando a desescalada e nesta nova normalidade.

Durante a emerxencia sanitaria, a implicación coa cidadanía dos profesionais foi absoluta. Exemplo disto é o esforzo realizado polos axentes ambientais e bombeiros forestais que levaron a cabo nos últimos meses máis de 7.000 desinfeccións para previr o contaxio por coronavirus nos exteriores de instalacións con usuarios especialmente vulnerables, como os centros de saúde, residencias de maiores e de persoas con discapacidade, entre outros. As desinfeccións realizáronse de xeito recorrente en ata 200 municipios galegos con menos de 5.000 habitantes.

REFORZO DA PREVENCIÓN

Esta colaboración voluntaria nas tarefas de hixienización e desinfección por parte do persoal de loita contra os lumes durante a fase forte da pandemia coexistiu co traballo diario en materia de prevención dos incendios forestais, no que a Xunta mantén o seu esforzo.

A prevención ocupa un lugar destacado no Pladiga 2020, cun plan monográfico que supón un investimento de 30,5 millóns de euros para actuar, con traballos preventivos, en preto de 46.000 hectáreas e en case 5.800 quilómetros de pistas e estradas. Ademais, coa construción de 121 novos puntos de auga e o mantemento dos 3.207 xa existentes, entre outras medidas.

As actuacións recollidas neste plan realízanse, por unha banda, en montes e terreos forestais e, por outra, nas faixas secundarias de xestión de biomasa, en concreto, as situadas nos 50 metros de terreo rústico máis próximo ás vivendas.

Neste segundo caso, a Xunta lembra ás persoas físicas e xurídicas responsables das parcelas o deber de cumprir coas obrigas de xestión da biomasa vexetal nas mesmas, coa corta e roza nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de núcleo rural ou urbanizable delimitado, así como ao redor de edificacións, vivendas illadas ou urbanizacións, depósitos de lixo, parques ou instalacións industriais situadas a menos de 400 metros do monte, de maneira que neses primeiros 50 metros deberá estar a superficie limpa e non poderá haber piñeiros, eucaliptos nin acacias, conforme aos criterios de xestión da biomasa establecidos pola lei.

Todas estas medidas aplícanse de acordo coas obrigas establecidas na 'Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia'.

CONVENIO COS CONCELLOS

Para a prevención dos lumes forestais é fundamental a colaboración dos concellos. Actualmente están subscritos acordos cun total de 259 municipios e 5 mancomunidades, ademáis doutros catro concellos que solicitaron sumarse.

Estes convenios céntranse en tres vías: a participación mediante a actuación de vehículos motobomba, a realización de tratamentos preventivos de xeito mecanizado e a contratación durante tres meses de brigadas para o desenvolvemento de labores de vixilancia e defensa, así como para a realización de traballos de prevención mediante o control do combustible de xeito manual.

Estes acordos están a concretarse na activación de 251 brigadas municipais, cunha superficie de actuación total de preto de 19.500 hectáreas, entre traballos manuais e mecanizados. Este operativo complétase coas case 600 hectáreas de actuación preventiva dos Grupos de Emerxencia Supramunicipais (GES).

A maiores, no plan inclúense os traballos propios das actuacións preventivas para fomentar a adecuada xestión da biomasa nas proximidades das vivendas, no marco do convenio de colaboración subscrito entre a Xunta, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e a empresa pública Seaga, ao que están adheridos 259 concellos e ao que solicitaron sumarse outros 4.

ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS

A prevención e defensa contra os incendios forestais complétase con outras accións que poñen o foco na anticipación aos lumes, como son a dotación de material e vehículos, o plan de pastos, a silvicultura preventiva, as aldeas modelo ou os polígonos agroforestais. Trátase de actuacións complementarias á planificación xeral que supoñen, no seu conxunto, un investimento de 33 millóns de euros.

En canto a material, a Xunta reforza as dotacións coa adquisición e mantemento de motobombas, a construción e arranxos nas emisoras e bases aéreas, o aluguer de vehículos para brigadas e axentes e diferentes equipamentos e ferramentas.

De xeito paralelo, púxose en marcha o 'Plan de pastoreo de Galicia', co obxectivo de fomentar a ordenación e posta en valor dos pastos da comunidade para un mellor aproveitamento dos recursos naturais, ao tempo que se traballa na anticipación aos incendios forestais. A iniciativa contempla a recuperación de ata 2.250 hectáreas, co fin de dotar ás explotacións de máis base territorial e contribuír a facer rendible a actividade agrogandeira e, xa que logo, contribuír a manter a poboación no rural.

Con respecto ás iniciativas de mobilización de terras, apóiase a consolidación da tipoloxía das aldeas modelo. Nestes núcleos execútase a limpeza das franxas arredor das vivendas, eliminando maleza, piñeiro, eucalipto e acacia, co fin de que se asente a actividade agrogandeira, que constituiría unha devasa natural fronte ao lume. A previsión é aprobar unhas 25 aldeas modelo en toda Galicia ao longo deste ano.