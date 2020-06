Barro esixe ao Sergas o regreso do pediatra ao seu centro de saúde

Desde hai meses, con motivo da crise sanitaria, o centro de saúde de Barro perdeu ao seu pediatra. A consulta deste facultativo trasladouse a Lérez (Pontevedra) para atender as posibles necesidades asistenciais provocadas pola pandemia da COVID-19.

Pasado o peor desta crise, o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, esixiu ao Servizo Galego de Saúde que reabra a consulta de pediatría no municipio.

Fernández Abraldes, a través dunha carta remitida ao xerente da área sanitaria de Pontevedra, lembra que unha vez que se entrou na etapa de nova normalidade, xa finalizaron as "circunstancias excepcionais" que provocaron este cambio.

"Desde Barro non aceptamos que se utilice a crise sanitaria para suprimir de facto a consulta deste servizo fundamental do centro de saúde do noso concello", engade o alcalde.

O goberno municipal lembra que esta medida adoptouse por criterios organizativos e de necesidade de espazos e que, a partir de agora, é obrigado retomar a normalidade.