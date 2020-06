Remolcan unha furgoneta que caeu á praia de Raxó

A praia de Raxó foi escenario na mañá deste martes dun insólito suceso que, por fortuna, saldouse sen ningún tipo de dano persoal e que xa corre como a pólvora polas redes sociais xerando reaccións de risa como de denuncia. A última hora da mañá, unha furgoneta de repartición precipitouse desde a estrada que rodea a praia de Raxó á area.

Foi necesaria a colaboración dos bañistas e peóns, así como doutro vehículo adaptado para circular por este tipo de terreos, para remolcar o vehículo e sacalo da praia, na que aínda poden apreciarse as pegadas do percorrido realizado polo coche para abandonala.

Aínda que polo momento non transcenderon as causas que levaron ao condutor para perder o control do coche e acabar na praia, son moitas as voces que denuncian a falta de seguridade na zona e que lembran eventos pasados que por sorte non acabaron do mesmo xeito.

A falta dunha varanda que marque o límite entre a praia e unha estrada angosta, que nos meses de verán co continuo tránsito de bañistas e as terrazas acentúa aínda máis a súa estreiteza, é unha demanda que os residentes na zona levan tempo reclamando.

Desde o Concello lembran que ese vial está pendente de ser reformado, do mesmo xeito que o resto da contorna portuaria de Raxó e Covelo (Samieira), en virtude dun convenio asinado en 2009 con Portos de Galicia. "Que a día de hoxe a Xunta completou menos do 30%", lamentan desde o goberno local.