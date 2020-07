Volve o mercado ambulante dos domingos de Barro

O mercado ambulante de Barro regresa este domingo. E farao con todas as medidas de seguridade para evitar contagios por coronavirus.

Entre as medidas adoptadas figura a limitación de aforo dos postos ao 50 % alternando cada domingo os correspondentes a cada lado da beirarrúa. Doutra banda, o percorrido do mercadillo será de dirección única. As persoas entrarán pola rúa de As Baladas e sairán pola rúa Areal.

O uso de máscara e mantemento da distancia de seguridade será obrigatorio como medidas para previr contafios. Ademais recomendan ás persoas que acudan ao mercado que permanezan alí o menor tempo posible.