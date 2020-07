Ciudadanos pecha a súa campaña en Pontevedra presumindo de ser o "único freno real" para o nacionalismo e o populismo

Mitin de Ciudadanos na Illa das Esculturas de Pontevedra © Mónica Patxot Mitin de Ciudadanos na Illa das Esculturas de Pontevedra © Mónica Patxot Mitin de Ciudadanos na Illa das Esculturas de Pontevedra © Mónica Patxot Mitin de Ciudadanos na Illa das Esculturas de Pontevedra © Mónica Patxot Mitin de Ciudadanos na Illa das Esculturas de Pontevedra © Mónica Patxot

Tres dirixentes nacionais de Ciudadanos, Melissa Rodríguez, Edmundo Bal e Toni Cantó, desembarcaron este venres en Pontevedra, para arroupar á súa candidata á Xunta de Galicia, a xornalista viguesa Beatriz Pino, no último día da campaña electoral.

A Illa das Esculturas foi o lugar elixido pola formación laranxa para celebrar este mitin de peche de campaña, no que soou a popular "Miña terra galega" de Siniestro Total mentres as autoridades do partido acomodábanse nos seus respectivos asentos.

A primeira en tomar a palabra foi Melissa Rodríguez, que destacou que o "único voto útil" o próximo 12 de xullo é o apoio a Ciudadanos. "Vamos a ser la sorpresa", defendeu a portavoz da executiva nacional do partido.

"No queremos una Galicia peor", dixo Rodríguez, que vinculou esa opción ao posible pacto entre PSOE, BNG e Podemos. Fronte a iso, a deputada canaria sinalou que é mellor un "goberno estable que no se conforme" e que logre "romper la tendencia conformista".

Ciudanos, dixo, "é máis útil que nunca" porque "vai servir" para que en Galicia "fálese das familias", que deixe de ser a comunidade onde nacen menos nenos, que volva estar "conectada" co resto do país e que "ninguén quede polo camiño".

Toni Cantó, pola súa banda, afirmou na súa intervención que "una de las mejores cosas que le puede pasar a los gallegos" é que Beatriz Pino goberne en Galicia, xa que Ciudadanos é o único partido que "hace frente al peligro del nacionalismo".

O seu partido, sinalou o portavoz de Ciudadanos nas cortes valencianas, ofrece a oportunidade de "meterle un aditivo" ao goberno de Núñez Feijóo "para que se modernice e nos lleve a donde merecemos", como lograron en Madrid, Andalucía ou Castela e León.

A este respecto, Edmundo Bal mostrouse confiado de que Ciudadanos introducirá a "política útil" no parlamento galego, apostando por un proxecto que ten "la misma voz" en toda España e que supón en "único freno real" para o nacionalismo e o populismo.

"Nunca nos venderemos a los nacionalistas ni a los populistas", subliñou o portavoz adxunto de Ciudadanos no Congreso, que censurou que os "intereses de todos los españois" poidan decidilos "aquellos que no creen en el país".

Bal sinalou que por iso partidos políticos como BNG, ERC ou Bildu "nos tienen miedo", porque mentres eles "son sectarios y buscan el insulto y la desunión", en Ciudadanos "trabajamos por el entendimiento y somos el partido de los acuerdos".

O mitin, que durou uns 40 minutos, pechouno a candidata de Ciudadanos á Xunta, que sinalou que o vindeiro domingo os galegos deben decidir "que goberno mellor podemos ter" e que, ao seu xuízo, pasa porque o seu partido "estea dentro da Xunta".

Ciudadanos, sinalou Beatriz Pino, "chega con forza, vitaminas e facendo o que mellor sabe facer, falar claro e sen medo e facendo política para todo o mundo, mesmo para aqueles que pensan diferente a nós".

"Hai moito que mellorar e aquí é onde entramos nós", insistiu Pino, que pediu o respaldo dos galegos para "acabar co goberno monocolor" do PP na Xunta, ao que ve "esgotado" e cun presidente "que arrastra os pés".