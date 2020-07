Condenado a once anos de cárcere por abusar dunha menor con atraso madurativo que a súa filla tiña en acollida

Oito anos de prisión e outros nove de liberdade vixiada. Esta é a condena que acaba de impoñer a sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra a un home acusado de abusar sexualmente dunha menor de 14 anos que sufría un atraso madurativo. Trátase dunha adolescente á que a súa filla tiña en acollida.

A Audiencia condénano como autor dun delito de abuso sexual continuado con prevalimiento e penetración polo que lle impón tamén a prohibición de comunicarse por calquera medio e de aproximarse a menos de 500 metros da vítima por un tempo superior en nove anos ao da duración da pena de prisión imposta.

O condenado tamén foi inhabilitado para calquera profesión ou oficio, sexa ou non retribuído, que conleve contacto con menores por un tempo superior en cinco anos ao da duración da pena de prisión imposta. En concepto de responsabilidade civil, deberá indemnizar á menor con 25.000 euros.

Os feitos ocorreron no ano 2017, cando a vítima tiña 14 anos de idade e pasou o verán en compañía do procesado e a súa esposa en Mondariz. A menor atópase en situación de acollida e os acolledores, o seu irmán e a súa esposa -filla do acusado-, enviárana a casa do procesado en Mondariz xunto co seu propio fillo menor de idade, neto biolóxico do acusado, a pasar o verán.

Os xuíces destacan que o home mantiña "unha relación familiar" coa menor, quen presentaba un atraso madurativo acredor dun grao de discapacidade do 35%, e que tiña "pleno coñecemento" de que a nena tiña 14 anos.

Os maxistrados consideran probado que o procesado, "con ánimo de satisfacer o seu instinto sexual", comezou a manter contacto telefónico coa moza enviándolle mensaxes a través de WhatsApp nos que lle propoñía manter relacións sexuais, mensaxes que eran borrados pola menor por indicación do procesado. Ademais, chegou a enviarlle unha fotografía do seu pene espido citándolle para manter relacións sexuais.

En día non determinado do mes de xullo de 2017, segundo recolle a sentenza, o procesado indicou á moza que saíse a pasear co seu can a unha zona de monte próximo á vivenda, lugar deshabitado e pouco concorrido, onde comezou a tocarlle o peito por encima da roupa e a bicala na boca.

Outro día de xullo, o home díxolle á menor que acudise a unha cuadra de ovellas sita nun monte próximo ao seu domicilio. Unha vez no lugar no interior da cuadra, "co propósito de satisfacer o seu desexo sexual, realizou tocamentos no peito e cu da menor e bicouna na boca, sen que a menor se opuxese.

Pasados uns días, citouse novamente con en a mencionada cuadra e unha vez alí, bicouna na boca, baixándose o pantalón á vez que ela baixouse o seu pantalón e as bragas e, tras tombala, cando estaban ambos no chan, o acusado mantivo relacións sexuais con ela.

Estas relacións sexuais repetíronse polo menos en tres ocasiones máis con anterioridade á presentación da denuncia o 7 de agosto de 2017, no mesmo lugar e unha delas no interior do domicilio do procesado, concretamente nun cuarto sito na planta baixa do inmoble.