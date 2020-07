A futura residencia de maiores non se construirá na Parda

Cambio de plans. A residencia para a terceira idade que a Xunta de Galicia prevé construír en Pontevedra non estará situada finalmente na Parda. Así o confirmou o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. Ambas as dúas administracións están a buscar unha localización alternativa.

A parcela prevista, no actual aparcamento disuasorio de Juan Carlos I, "non encaixa moi ben" co modelo "xenérico" que a Xunta propón para os centros que habilitará nas sete grandes cidades galegas.

Ao parecer, segundo explicou Fernández Lores, estas residencias teñen unhas características "moi determinadas" e necesitan dun modelo que "facilite" a súa xestión e o seu mantemento.

O terreo proposto polo Concello e aceptado inicialmente pola Xunta, engadiu o alcalde, é "irregular" e obrigaría a levantar unha planta adicional, o que crearía "dificultades" na atención aos maiores ingresados nesta residencia.

"Estamos a buscar ou mellor espazo", asegurou o alcalde, que confirmou que o Concello xa ten varias propostas e está a avanzar na súa tramitación.

O alcalde non quixo desvelar máis detalles porque, segundo subliñou, existe un compromiso por ambas as partes para realizar unha comparecencia conxunta para explicar cal será a solución final para este proxecto "e eu vou respectar iso".

A residencia que construirá a Xunta de Galicia e que pagará a Fundación Amancio Ortega custará uns 12 millóns de euros e contará con 120 prazas. Dará emprego, ademais, a unhas 110 persoas, segundo explicou no seu día a Consellería de Política Social.