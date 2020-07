A feira de artesanía Chalana abre en Pontevedra e a súa excepcionalidade atrae a novos participantes

A feira de artesanía Chalana quedaba inaugurada este mércores 22 na praza da Ferrería onde se manterá ata o 16 agosto prolongando así a súa apertura habitual. Unha feira ademais que para o sector resulta case unha excepcionalidade neste verán, dadas as sucesivas suspensións que estas convocatorias están a rexistrar.

Para boa parte, se non a totalidade dos doce postos participantes, é a primeira feira á que acoden tras a declaración da pandemia en España. Por iso é polo que haxa novos artesáns nesta XIII edición, vindos de Galicia e de fóra da Comunidade. É o caso de Ramón Martínez, procedente de Madrid; estaban habituados a participar en "grandes feiras" pero esta tesitura tróuxolles a Pontevedra "a probar a ver que tal porque hai moitas pechadas ou suspendidas e está a situación difícil". Esta é a primeira para eles desde febreiro e tras esta "polo momento, pouca cousa".

Na súa apertura oficial participou a concelleira de Festas, Carmen da Silva e o concelleiro Xaquín Moreda, acompañados de Edita Rodríguez, portavoz dos artesáns quen animaba ao público a que acuda á feira "onde se cumpren os protocolos de hixiene e protección e porque é un momento no que hai que fomentar o consumo local e as pequenas propostas".

Durante o seu percorrido por cada un dos postos, recibiron felicitacións pola decisión de manter a súa celebración. Carmen da Silva sinalou respecto diso que "tomamos a decisión de que había que retomar a vida nas nosas prazas e facer unha aposta polo propio e o próximo. No caso de Chalana, os artesáns a única maneira que teñen para visibilizar o que fan é a través destas feiras. Por iso parecíanos importante facelo, non só porque Pontevedra gaña, senón porque é unha necesidade que ten o sector e que como administración pública temos que apoiar".

Ademais da ampliación de datas, esta edición tamén varía o horario de apertura ao público que pasa a ser de once do mediodía ata as dúas e polas tardes atrasa a apertura ata as sete pero mantense ata as dez e media da noite, o que facilita a afluencia de público ao coincidir con outros eventos previstos neste emprazamento.