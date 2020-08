Un vehículo cae á auga e queda semi mergullado no encoro do Pontillón

Un turismo acabou este mércores semi mergullado no encoro do Pontillón do Castro tras caer á auga por causas que oficialmente non se confirmaron aínda, pero que, segundo distintas fontes, teñen que ver cun descoido do condutor.

Desde a contorna da comunidade de montes de Verducido sinalan que o vehículo non tiña posto o freo de man, de modo que acabou na auga.

Ocorreu na tarde deste mércores, nun momento no que numerosas persoas practicaban deporte e descansaban na contorna do encoro situado na parroquia pontevedresa de Verducido, de modo que xerou gran expectación veciñal.