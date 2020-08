As picaduras de faneca 'pasan' das praias de Poio

Socorrista na praia de Cabeceira, en Poio © Concello de Poio

A diferencia do que sucede noutros areais da Ría de Pontevedra, as picaduras de faneca apenas tiveron incidencia en Poio. Durante o mes de xullo, os socorristas de Xiorto, en Raxó, e Cabeceira, en Lourido, tiveron que atender un total de 15 picaduras, sete na primeira e oito na segunda .

Así o deu a coñecer este xoves o Concello de Poio con motivo do balance oficial de actividade dos seis socorristas que prestan servizo nas praias de Xiorto e Cabeceira en xullo, cando atenderon preto dun cento de incidencias.

En concreto, foron 96 as ocasións nas que tiveron que prestar auxilio aos bañistas, a través de diferentes intervencións. Segundo a información oficial facilitada polo Concello, no areal de Raxó o número de incidencias foi de 51 e en Cabeceira, 45. A inmensa maioría destas situacións non revestiron gravidade.

Máis do 38% destes labores consistiron en atender a usuarios que sufriron feridas por diferentes razóns, como caídas ou golpes.

Ademais, foi preciso atender a 30 persoas (18 en Cabeceira e 12 en Xiorto) tras sufrir picaduras de avespas, o que supón algo menos do 32% do total de incidencias.

Ata o de agora, o suceso de maior gravidade tivo lugar a principios de agosto, cando os socorristas que desenvolven o seu labor na praia da parroquia de Raxó tiveron que rescatar a un bañista que sufriu unha indisposición. En Lourido o 2 de xullo a intervención dos socorristas resultou decisiva para salvar a vida dunha persoa que sufriu unha parada cardiorrespiratoria.

Dúas persoas sufriron queimaduras por exposición ao sol (un en cada areal) e foi preciso tomarlle a tensión a dez persoas (tres en Cabeceira e sete en Xiorto).

A Policía Local de Poio realiza patrullas periódicas polos areais, especialmente durante a pleamar, para constatar que se cumpren coas normas de distanciamento contra a Covid-19.