"Demostremos a todo o mundo que Pontevedra é unha sociedade exemplar, e nas festas tamén"

"Demostremos novamente a todo o mundo que Pontevedra é unha sociedade exemplar, e nas festas tamén". É a petición do chef Estrela Michelín Pepe Solla a todos os pontevedreses e visitantes que durante os próximos días estarán na cidade coincidindo coa celebración das festas da Peregrina. Fíxoa este sábado 8 de agosto desde o palco da Alameda, como pregoeiro escollido polo Concello para abrir os festexos locais 2020.

Como todos os actos organizados durante este verán no programa 'Pontevedra vívese!', o acto empezou lembrando a todos os asistentes os protocolos de seguridade para previr a expansión da pandemia do coronavirus e estivo marcado desde o primeiro ao último minuto por estritas medidas de seguridade e hixiene. O pregón pasou do habitual balcón da praza da Pedreira ao palco da Alameda e para a ocasión instaláronse 100 cadeiras nas que o público seguiu todo o acto sentado, con máscara e sen opción de moverse.

O protagonismo da pandemia foi, polo tanto, indiscutible nas formas, pero tamén no fondo, pois mesmo foi diferente en canto a que non houbo a habitual tirada de confeti que cada ano inaugura as festas de verán en Pontevedra. No seu lugar, unha tirada de fogos de artificio e a música do grupo GaliFunk Brass. Antes e despois, houbo música, xigantes, cabezudos e todo o centro estivo animado de xente.

Ao igual que Pepe Solla, a concelleira de Festas, Carme da Silva, manifestou o seu desexo de que as festas desde verán 2020 sexan recordadas como as da pandemia, pero tamén por ser "unhas festas celebradas con responsabilidade" na que Pontevedra demostre que a súa "madurez" e "o boa que é esta vila".

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, pola súa parte, recordou que, como todo o mundo, tiveron dúbidas sobre como celebrar as festas en medio da pandemia, pero no quen nunca pensaron foi en suspendelas, porque as festas tamén son moi necesarias para a cidadanía e para a economía. O que si fixeron foi reinventalas e o rexedor insistiu desde o palco en que "nunca é suficiente repetir que hai que respectar as medidas de seguridade".

Durante o seu pregón, Pepe Solla reiterou toda esta necesidade de tomar precaucións para evitar contaxios e a expansión da Covid-19. Foi un pregón moi sentido no que o prestixioso chef pontevedrés lembrou o "especial" do día e do ano, compartiu cos presentes recordos da súa infancia vencellados ao palco da Alameda desde o que este sábado deu o discurso e deixouse levar por un espírito positivo.

"Eu son positivo, sempre o fun e o serei, é a única forma de afrontar a vida e así é como pretendo que se recorden estas festas, lonxe de deixarnos levar polas circunstancias faremos unha lectura positiva desta situación", manifestou, e insistiu en que "agora mesmo o primeiro que debemos facer é gozar das nosas festas, temos días por diante, e imos facelo".

Fixo tamén referencia ao novo modelo de festas deseñado polo Concello, no que se busca evitar as aglomeracións con actividades por toda a cidade, e manifestou que lle parece unha fórmula moi axeitada que resultará positiva e que lle parece "unha melloría a instaurar, a instalar para outros anos".

"As necesidades sempre nos obrigan e nos axudan a reinvertarnos. Non hai mal que por ben non veña, que dicían os vellos, e coma sempre teñen razón", sinalou respecto disto.

Non faltaron as alusións a un dos motivos polos que este ano o elixiron para dar o pregón, ter colaborado durante os días máis duros da pandemia co comedor social de San Francisco, pero quixo restar protagonismo propio en pro do colectivo e destacou que "só fun a cara visible dun grupo de persoas que traballaron, e algunhas seguen traballando, cada día polas necesidades dunha parte da poboación que ten necesidades reais no día a día". Enumerou polo nome a moitas destas persoas.

"Saíde á rúa, pero con moderación. Gozade dos bares e dos locais de ocio, pero respectando a necesaria distancia. Enchede as prazas de xente, pero respectando os aforos. Non deixemos de gozar das nosas festas, pero cumprindo todas as medidas necesarias", pediu aos pontevedreses e visitantes consciente de que pode ser unha mensaxe confusa e algo contraditoria.