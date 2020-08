Primeira noite de fogos sorpresa en... Montero Ríos

Resulta fácil imaxinarse moitas pontevedreses que a medianoite sentiron o primeiro estrondo da tirada de fogos de artificio desde os seus domicilios ou desde a rúa en calquera punto da cidade e tentaron pescudar de onde procedían. Só uns poucos o sabían. O Concello decidiu este agosto organizar tiradas de fogos sorpresa sen avisar previamente do lugar desde o que se tirarían, para evitar, desta forma, as aglomeracións de anteriores veráns e conseguiuno, pois tan só un centenar de cidadáns se concentrou nas inmediacións do lugar da tirada da madrugada do sábado ao domingo, a avenida de Montero Ríos.

Era a primeira cita coa pirotecnia das noites de festa deste ano, xusto como colofón ao primeiro día grande das festas da Peregrina, e a tirada realizouse desde desde un dos centros neurálxicos das festas, a moi poucos metros do punto onde xusto doce. horas antes, ao mediodía, se lera o pregón inaugural das festas, o palco da Alameda.

Nas inmediacións da Cruz de Montero Ríos delimitouse a zona desde a que ía realizar o espectáculo para garantir a seguridade, de modo que moitos cidadáns que pasaran por alí nas horas previas si deduciron que sería o primeiro lugar elixido para a tirada sorpresa e a medianoite agardaban nas proximidades para poder seguilo de preto, todos con máscara e gardando as distancias de seguridade.

A pesar do céntrico do lugar, os asistentes quedaron moi lonxe da multitude de anos anteriores, pois este ano, polas restricións derivadas da pandemia do coronavirus, non se instalaron atraccións de feira nin ningún posto festivo na Alameda, Reina Vitoria e Montero Ríos, de modo que a zona non estaba moi concorrida durante a noite.

Durante os dez minutos que durou o espectáculo pirotécnico, moitos pontevedreses tamén seguiron a acción desde as súas xanelas e balcóns doutras zonas da cidade.

A tirada de fogos foi máis pequena do habitual e, como novidade, este ano non só se realizarán tiradas en lugares sorpresa, senón que serán diarias durante toda a semana grande das festas. Será. nun barrio diferente cada día.

