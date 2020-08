Cinco denuncias a persoas que non levaban máscara durante a primeira noite das festas da Peregrina

A primeira noite das festas da Peregrina, e habitualmente a de maior afluencia de persoas nas rúas de Pontevedra, pechouse na madrugda deste sábado a este domingo sen apenas incidencias e cun balance positivo por parte da Policía Local en canto ao comportamento de pontevedreses e visitantes.

Segundo o balance realizado pola Policía Local, o dato máis relevante da noite é que non se rexistraron incidencias importantes a pesar de que se realizaron controis exhaustivos por toda a cidade.

Así, ao longo de toda a noite os axentes municipais realizaron varios controis do uso de máscaras, un deles en colaboración coa Policía Nacional, e o resultado final foi de cinco denuncias por non usar este elemento de protección obrigatorio para frear os contagios de coronavirus.

Segundo indicou a Policía Local, tanto nos tres concertos que se organizaron nas prazas de España e A Ferrería e as pistas de Campolongo como na rúa houbo "bastante xente", pero sempre se constatou o uso de máscara.

A Policía Local non efectuou ningunha denuncia por "botellón" nin detectou concentración das coñecidas como 'peñas', grupos de mozos que cada ano tradicionalmente saen á rúa para beber e divertirse durante as noites das festas da Peregrina e que este ano non realizaron ningunha convocatoria coñecida.

Os axentes destacan que na tirada de fogos sorpresa que se realizou a medianoite na avenida de Montero Ríos tampouco se rexistrou ningún incidente.

Igualmente tranquila foi a noite en relación co tráfico. Así, os axentes realizaron un control de alcoholemia na rúa Alameda e tan só detectaron un condutor que deu positivo, cunha taxa de 0,27 miligramos de alcol por litro de aire expirado.