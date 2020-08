Amplo apoio da cidadanía á concentración convocada da Anpa do CEIP de Campo Lameiro contra o recorte de profesorado

Concentración contra os recortes de profesorado no CEIP Pedro Antonio Cerviño © ANPA San Miguel de Campo Lameiro

Numerosas persoas e escolares de Campo Lameiro concentrábanse na tarde deste mércores 12 no patio de acceso ao CEIP Pedro Antonio Cerviño respondendo á convocatoria do ANPA San Miguel. Con esta concentración querían mostrar a súa desconformidade coa intención da Consellería de Educación de reducir en dous docentes o número de integrantes do profesorado do centro educativo de Campo Lameiro.

O alcalde Carlos Costa e a práctica totalidade da corporación municipal sumábase a esta protesta, ademais de representantes de colectivos veciñais, sociais e culturais. A eles tamén se sumaba o sacerdote das seis parroquias da zona que quixo formar parte da concentración.

Os escolares participaron elaborando carteis reclamando a igualdade de dereitos á educación dos menores que residen no rural cos das cidades. Durante a protesta mantivéronse as medidas de seguridade sanitarias portando máscaras de protección e gardando as distancias sociais. Os integrantes da ANPA San Miguel tamén ofreceron xel hidroalcohólico a cada persoa que se achegou ata a entrada do centro educativo.

Desde o ANPA San Miguel reclámase o diálogo á Xefatura Provincial de Educación, que lidera César Pérez Ares. Solicitan que se dea marcha á intención de reducir o persoal docente o próximo curso.

O colectivo afirma que continuará coas protestas mentres non se garanta por parte da Xunta a presenza dun profesor máis no cadro de persoal do colexio.