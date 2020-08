RADIO.- Ponte en el mapa: Un galego en Londres con vocación pola música electrónica

En momentos complicados, excepcionais, como foi o tempo de confinamento dentro e fóra de España, hai quen puido extraer tempo para a aprendizaxe en algo polo que se ten interese ou unha nova vocación profesional.

Esa foi a experiencia do invitado de Ponte en el mapa, o podcast de Pontevedraviva Radio no que achegamos a experiencia de galegos aos que a súa traxectoria vital levoulles fóra da súa terra natal. Ramón Miras, vive en Londres desde fai máis de cinco anos e traballa alí como profesor de electricidade e refrixeración nun 'college'.

Esas semanas de 'portas dentro' dedicounas a tempo completo a aprender sobre a composición de música electrónica. E o seu novo obxectivo pasa por estas lidees, seguir aprendendo e poder ensinar música electrónica.

O futuro é incerto, o primeiro o máis inminente: setembro cunha suposta volta ás aulas. Mentres tanto o seu obxectivo é reconducilo, polo menos non deixará de tentalo porque como conta, o erro non é cometelo, é non tentalo.