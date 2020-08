O número de positivos por Covid-19 na área de Pontevedra chega á cifra de 60 persoas

A área sanitaria de Pontevedra - O Salnés chega aos 60 casos Covid activos este domingo 16 de agosto. Nas últimas horas rexistrábase o falecemento dun paciente de 69 anos que se atopaba ingresado en Montecelo. Tratábase dun home que presentaba patoloxías previas.

Sorprendentemente, o SERGAS comunica que nos hospitais de Pontevedra xa non se atopa ningún paciente Covid ingresado nos centros hospitalarios privados ou públicos da área sanitaria. O venres informouse da presenza dunha persoa en Montecelo con coronavirus e durante o sábado cuantificábanse dous casos, polo que nas últimas horas se deu a alta a un dos pacientes ingresado. Segundo os datos que facilitan as autoridades sanitarias, os 60 positivos evolucionan da enfermidade nos seus domicilios.

Desde o inicio do plan na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés curáronse 934 pacientes e faleceron como consecuencia do virus 17 pacientes. O persoal da planta de Pneumoloxía de Montecelo mantense en corentena debido ao contacto cun paciente que dera positivo cando se atopaba hospitalizado. Polo momento, a xerencia do Complexo Hospitalario de Pontevedra ( CHUP) non facilita o número de profesionais que permanecen illados á espera de que conclúan e obtéñanse resultados de todas as probas efectuadas.

O número de casos activos en Galicia ascende a 1.282, tres destes pacientes atópanse a UCI e 48 mantéñense ingresados nos distintos centros hospitalarios. A cifra de falecementos en toda a comunidade é de 625 persoas.