Un matrimonio de Madrid, rescatado cando se atopaba á deriva nunha lancha pneumática

Este domingo non se daban as mellores condicións para navegar pola ría de Pontevedra. O vento sopraba moderado do suroeste e as precipitacións fixeron acto de presenza desde o mediodía. O estado do mar en preamar presentaba ondas por riba dos tres metros de altura, ás 15.00 horas, segundo sinala o servizo de Meteogalicia.

Con todo e, a pesar deste panorama, un matrimonio residente en Madrid que se atopa pasando estes días de agosto nas Rías Baixas decidiu realizar un paseo marítimo a bordo dunha embarcación pneumática pola ría con tan mala sorte que a lancha terminou á deriva.

Os axentes do servizo marítimo da Garda Civil de Pontevedra atopábase a esta parella durante a tarde deste 16 de agosto, festividade de San Roque, patrón dos peregrinos, a mercede do mar na bocana da ría.

Ambos os tripulantes foron recollidos en bo estado de saúde e trasladados ao porto de Bueu.