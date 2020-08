Despois da Peregrina... cicloxénese explosiva enriba

As precipitacións estiveron presentes durante a noite entre o domingo e este luns 17 de agosto no prelitoral das Rías Baixas. Segundo as previsións do servizo de Meteogalicia, continuarán as baixas presións con ventos do suroeste. Predominarán as nubes baixas con choivas pola mañá, con máis persistencia en toda a franxa atlántica, incrementándose ao longo da tarde en toda a comunidade autónoma. As temperaturas situaranse entre os 19 e os 24 graos.

A situación permanecerá así durante o martes 18 con ceos parcialmente cubertos, con chuvascos probables nas Rías Baixas e temperaturas que se manterán sen cambios significativos. O vento pasará a soprar moderado de compoñente sur.

A situación complicarase meteoroloxicamente a partir das últimas horas da xornada do mércores 12. Será un día de nubes e claros ata que a últimas horas da tarde entre unha nova fronte fría polo litoral atlántico, deixando choivas en toda Galicia a medida que avance a madrugada. As temperaturas máximas ascenderán lixeiramente para chegar ata os 26 graos e o vento soprará forte do sur.

Durante a xornada do xoves espérase a chegada dun proceso de cicloxénese explosiva en toda a contorna do Atlántico Norte debido para os efectos da tormenta tropical Kyle. Rexistraranse altas probabilidades de precipitacións e as temperaturas continuarán sendo algo baixas para esta época do ano.