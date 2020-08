Suspenden os actos de celebración do Día de Galiza Mártir na Caeira por mor da chuvia

A Fundación Alexandre Bóveda e o Concello de Poio decidiron na mañá deste luns 17 suspender os actos previstos de celebración do Día de Galiza Mártir na Caeira, no municipio de Poio diante do monumento dedicado á memoria de Bóveda.

Segundo sinala Valentín García Bóveda, desde a Fundación, as condicións climatolóxicas que se presentan durante esta xornada resultan incompatibles coas medidas que permitan garantir os protocolos sanitarios e por este motivo os actos públicos aprázanse ata unha nova data na que se poidan desenvolver con normalidade. Esa data aínda está por determinar.

Desde a Fundación convidan, en todo caso, a que os particulares que o desexen se acheguen de forma individual a calquera dos espazos e monumentos nos que este día está simbolizado. Estes espazos atópanse abertos en memoria desta data.

O panteón de Alexandre e Amalia estará aberto no cemiterio de San Amaro desde as 18.00 ata as 19.30 horas e mantense tamén a misa das 18.00 horas.