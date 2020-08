VÍDEO.- Detido en Viascón por circular de madrugada sen luces traseiras e cunha pistola ilegal no coche

A Garda Civil detivo na noite do sábado ao domingo a un home que circulaba pola estrada N-541 entre Pontevedra e Cerdedo-Cotobade cun arma de fogo ilegal no interior do vehículo.

Segundo a información facilitada pola Garda Civil, o home foi detectado sobre as 23.30 horas da noite do sábado cando conducía un vehículo sen iluminación posterior pola N-541 á altura da parroquia pontevedresa de Bora.

Minutos despois, o vehículo foi interceptado á altura da localidade de Viascón, en Cerdedo-Cotobade. Os axentes da Garda Civil pretendían informar o condutor do perigo que supoñía para a seguridade viaria circular nesas deficientes condicións de visibilidade.

Ao proceder á identificación do condutor e ante o estado de nerviosismo que mostraba, os axentes realizaron un rexistro do vehículo. No asento do copiloto localizouse unha mochila onde levaba unha pistola, supostamente de lume real, que estaba municionada con cinco cartuchos no cargador.

O condutor e único ocupante do vehículo, que resultou ser un veciño da localidade de Antas de Ulla (Lugo), de 62 anos e sen antecedentes policiais, foi detido por un suposto delito de tenencia ilícita de armas por carecer da preceptiva licenza.

Ademais, no vehículo localizouse unha arma branca de considerables dimensións que tamén foi intervida.

As dilixencias e o detido foron entregadas no Xulgado de Garda de Pontevedra, que decretou a súa liberdade provisoria en calidade de investigado.