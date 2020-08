Os sindicatos critican o arquivo estudo da valoración do persoal e relación de postos de traballo do Concello

Carmen Fouces © Mónica Patxot

O comité de empresa do Concello de Pontevedra criticou a decisión do goberno local de arquivar a proposta para a actualización da Relación de Postos de Traballo (RPT) e valoración do cadro de persoal.

Segundo traslada UXT como sindicato maioritario no comité, na proposta de RPT investíronse varios anos de negociación coa representación sindical, especialmente durante os tres últimos, desembocando nun acordo na Mesa Xeral de Empregados do Concello co anterior edil de persoal.

Neste punto esperábase que o asunto fose trasladado a pleno municipal para a súa aprobación, con todo a proposta foi arquivada tal e como se comunicou ao comité de empresa o pasado 7 de agosto.

Esta decisión, que os sindicatos cualifican de unilateral "escúdase no COVID-19, é dicir, nunha pandemia, para non asumir o compromiso adquirido", acusan.

Segundo a representación dos traballadores arquivar este expediente supón un custo de 30.000 euros para as arcas públicas, diñeiro investido nunha empresa externa para a tramitación da RPT, relación que está sen actualizar aseguran desde 1999.