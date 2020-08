A Entidade Local Menor de Arcos da Condesa limpa o seu patrimonio

A Entidade Local Menor de Arcos da Condesa desenvolveu durante os últimos meses traballos de limpeza en diferentes prazas, fontes e cruceiros que pertencen a este núcleo de poboación.

A veciñanza voluntariamente limpou muros, beirarrúas, entradas, cunetas nas proximidades das súas vivendas. Ademais, desde o mes de xuño, membros do grupo de Goberno da Entidade iniciaron a limpeza de prazas como a Praza de Marán coa contorna da súa fonte e do pilón; a Praza de Loyola de Palacio no Lugar de Badoucos; a Praza da Arousa; a Praza da Bouza; e a contorna da Capela de Santa Lucía.

Durante o últimas tres semanas, tamén se contrataba a unha empresa que limpou o resto do patrimonio, ademais de podar camelias e oliveiras. O cruceiro, a fonte e o pilón de San Martiño, as beirarrúas desde a Entidade Local Menor ata o novo cemiterio; a contorna da Cruz de Malrán; a Fonte do Camiño Portugués, a Praza do 70 aniversario; a fonte do Río da Vila e o pilón situado en Ameal.

Con estas actuacións, desde esta administración local recoñécese que queren poñer en valor o patrimonio veciñal nun momento que está marcado pola tensión económica e a incerteza.