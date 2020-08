Dúas persoas feridas nun accidente de tráfico na PO-300 ao seu paso por Oubiña

Accidente na PO-300, en Oubiña, Cambados © Servizo de Emerxencias

Durante a noite deste luns a martes rexistrábase un accidente de tráfico na PO-300, ao seu paso pola parroquia de Oubiña no municipio de Cambados.

Por causas que aínda se investigan, a condutora perdeu o control do turismo e o vehículo saía da vía caendo a parte dianteira sobre a cuneta. Os dous ocupantes, M. M. P., de 21 anos e o copiloto A.A.M., de 18 anos, sufriron dor cervical e dorsal. No caso do acompañante tamén se queixaba de dor lumbar, segundo a información facilitada polo Servizo de Emerxencias de Cambados.

Ambos foron evacuados ao Hospital do Salnés pola ambulancia do 061. Ata o lugar tamén se desprazaba unha patrulla da Garda Civil de Tráfico, que instrúe dilixencias sobre o accidente.