Rescatan tres crías de gato xunto a un colector de lixo en Poio

Crías de gato abandonadas en Poio © Policía Local de Poio Cría de gato abandonada en Poio © Policía Local de Poio

Algunha persoa sen escrúpulos deixaba durante as últimas horas a tres crías de gato abandonadas nas proximidades dun contedor de lixo que se atopa na Rúa Rodeigo, no lugar de Liñares, parroquia de San Xoán no municipio de Poio.

Estes animais, con apenas uns días de vida, atopábanse no interior dunha caixa de cartón abandonados á súa sorte á espera de que pasase o camión de recollida de lixo. Uns veciños atopáronos e leváronos ata as dependencias da Policía Local de Poio.

Os axentes da Policía Local advirten de que as persoas que realizan estes abandonos cometen unha infracción grave recollida na Lei de Benestar de Galicia. Desta forma, pódense enfrontar, no caso de ser localizados, a unhas sancións que van desde os 500 aos 5.000 euros, en función da gravidade do caso.

Desde o corpo de seguridade tamén se realiza un chamamento a toda a cidadanía para que informe ás autoridades en caso de detectar estas prácticas incívicas.