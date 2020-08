Barro reitera a necesidade de mellorar a seguridade vial nas interseccións da N-550

Accidente en Barro entre un turismo e un camión © 112 Galicia

Atopar unha solución para dar seguridade aos cruces da N-550 ao seu paso polo municipio de Barro é o motivo polo o que o alcalde, Xosé manuel Fernández Abraldes, solicitou unha reunión cos responsables da demarcación de estradas do Estado.

A mellora da seguridade viaria "é unha reivindicación histórica tanto do Concello como dos seus veciños", sostén o rexedor nacionalista.

Nunha reunión celebrada na Subdelegación do Goberno en febreiro do 2017 acordaran fixar un encontro co Ministerio de Fomento, a Deputación e o Concello para estudar a mellor solución para o cruzamento entre a N-550 e a PO-0506 á altura de Portela e Curro pola súa escasa visibilidade.

Nas últimas semanas producíronse novos accidentes nesa intersección, o ultimo a caída da carga dun camión sobre un turismo hai escasos días.

O goberno local ten reclamada a construción dunha rotonda nese cruzamento que achegue máis seguridade á manobra de incorporación á N-550 e, ao mesmo tempo, que sirva para reducir a velocidade dos vehículos que entran no centro urbano.